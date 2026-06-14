McGinn-Goldtor! Schottland feiert knappen Sieg gegen Haiti

Schottland hat nach 28 Jahren Pause ein erfolgreiches Comeback bei der Fußball-WM gefeiert. Die Schotten wurden am Samstag in Boston ihrer Favoritenrolle gegen Haiti gerecht und siegten 1:0 (1:0). Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (28.) brachte drei Punkte und vor den Duellen mit den Top-Teams Brasilien und Marokko die Tabellenführung in der Gruppe C. Dank des Auftakterfolgs darf Schottland hoffen, erstmals in der WM-Geschichte den Aufstieg zu schaffen.

Beide Seiten legten ihr Spiel vorsichtig und aus einer kompakten Defensive an. Schottland wurde meist dann gefährlich, wenn der 20-jährige Ben Gannon-Doak mit Tempo die Angriffe auf der rechten Seite einleitete. So entstand auch die erste Top-Chance, der Schuss von Spielmacher Scott McTominay von SSC Napoli knallte an die Stange (17.). Über rechts wurde auch die Führung vorbereitet. Den Abschluss von Che Adams konnte Johny Placide noch abwehren. Beim Schuss von McGinn war Haitis Torhüter aber chancenlos, weil Jean-Ricner Bellegarde den Ball noch abfälschte.

Erleichterung bei Schottland-Teamchef Clarke

„Wir haben die Fans wahrscheinlich etwas auf die Probe gestellt. Alle sagten, es sei ein Pflichtsieg. Und wir haben gewonnen“, sagte Teamchef Steve Clarke nach Schottlands erstem WM-Sieg seit dem Turnier 1990 im BBC-Radio. „Defensiv – überragend. Mit dem Ball hätten wir vielleicht noch etwas besser sein können, aber wen kümmert’s?“

Haitis Trainer Sebastien Migne freute sich über die Leistung seiner Mannschaft, trauerte aber einem Punktegewinn nach. „Einerseits bin ich sehr stolz auf die Leistung der Jungs. Es war eine sehr gute Vorstellung mit schönem Fußball. Umso frustrierender ist es, dass es am Ende knapp nicht gereicht hat“, erklärte der Franzose.