Nagelsmann bestätigt: Neuer steht beim WM-Auftakt im Tor

Rückkehrer Manuel Neuer steht beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao im Tor. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz in Houston. „Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen“, sagte Nagelsmann.

Damit feiert Neuer am Sonntag (19 Uhr MESZ) sein DFB-Comeback nach 709 Tagen. Das letzte seiner bisher 124 Länderspiele bestritt der 40-Jährige beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).

In den WM-Vorbereitungsspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) fehlte Neuer aufgrund einer Wadenverletzung. Der Münchner wurde durch Oliver Baumann vertreten, der lange Zeit als Nummer eins für die WM galt.

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