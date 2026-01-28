McGrath eröffnet Nightrace in Schladming

Der Nachtslalom von Schladming hat sich längst einen Fixplatz im Kalender des alpinen Ski-Weltcups gesichert. Am heutigen Mittwoch steigt das Flutlicht-Spektakel auf der Planai, der erste Durchgang beginnt um 17:30 Uhr und wird von Atle Lie McGrath eröffnet.

Die größte österreichische Hoffnung ist Manuel Feller, der nach seinem Sieg im Kitzbühel-Slalom mit Startnummer 9 ins Rennen geht. Fabio Gstrein startet mit Nummer 11, Marco Schwarz folgt mit 16, Michael Matt mit 18. Dominik Raschner (26), Johannes Strolz (29) und Adrian Pertl (36) komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

Die Startliste im Überblick

#1 Atle Lie McGrath (NOR)

#2 Henrik Kristoffersen (NOR)

#3 Loïc Meillard (SUI)

#4 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

#5 Clément Noël (FRA)

#6 Paco Rassat (FRA)

#7 Timon Haugan (NOR)

#8 Victor Muffat-Jeandet (FRA)

#9 Manuel Feller (AUT)

#10 Eduard Hallberg (FIN)

#11 Fabio Gstrein (AUT)

#12 Tanguy Nef (SUI)

#13 Linus Strasser (GER)

#14 Armand Marchant (BEL)

#15 Steven Amiez (FRA)

#16 Marco Schwarz (AUT)

#17 Alex Vinatzer (ITA)

#18 Michael Matt (AUT)

#19 Dave Ryding (GBR)

#20 Albert Popov (BUL)

#21 Daniel Yule (SUI)

#22 Samuel Kolega (CRO)

#23 Tommaso Sala (ITA)

#24 Laurie Taylor (GBR)

#25 Eirik Hystad Solberg (NOR)

#26 Dominik Raschner (AUT)

#27 Filip Zubcic (CRO)

#28 Oscar Andreas Sandvik (NOR)

#29 Johannes Strolz (AUT)

#30 Kristoffer Jakobsen (SWE)

Beitragsbild: GEPA