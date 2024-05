McLaren, Red Bull, Ferrari: Kräfteverhältnisse vor Imola-GP offen

Die Formel 1 startet am Wochenende mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola in ihre Europa-Tournee. Vor dem siebenten Saisonrennen am Sonntag (ab 13:30 live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) in Italien steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter den aktuellen Kräfteverhältnissen in der Königsklasse des Motorsports.

Denn McLaren durfte zuletzt dank Lando Norris in Miami über einen Grand-Prix-Sieg jubeln, auch Ferrari will Red Bull mit einem großen Update noch mehr herausfordern.

Zwar ist der österreichisch-britische Rennstall um Triple-Weltmeister Max Verstappen weiter die zu schlagende Instanz, allerdings mussten sich die „Bullen“ in Miami heuer erstmals auf der Strecke geschlagen geben. Auch wenn Norris durch ein günstiges Safety Car in den USA zu seinem Debütsieg kam, war der 24-jährige Brite am Ende schneller unterwegs als Verstappen.

Ferrari und Red Bull bringen Verbesserungen mit

Die Scuderia setzt beim Heimrennen auf ein größeres Update-Paket, Red Bull bringt allerdings ebenfalls Verbesserungen in die Emilia-Romagna mit. Es soll laut RB-Motorsportkonsulent Helmut Marko ein Update sein, von dem sich der Steirer „viel erwarte“. An Imola hat Red Bull gute Erinnerungen, 2021 und 2022 triumphierte Verstappen jeweils bei nassen Bedingungen, im Vorjahr musste das Rennen wegen Überschwemmungen abgesagt werden. Für den Sonntagnachmittag ist derzeit eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit angesagt.

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen nach dem ersten Saisonviertel trotz seines zweiten Platzes in Miami weiter komfortabel mit 33 Punkten vor Teamkollege Sergio Perez. Ferrari-Pilot Charles Leclerc, Dritter in Miami, hat einen Rückstand von 38 Zählern.

Mercedes hofft bei Jubiläum auf bessere Ergebnisse

Mercedes feiert indes ein Jubiläum, die Silberpfeile stehen in Imola vor ihrem 300. Grand Prix in der Formel 1. Nach einem schwachen Saisonstart soll es wieder bergauf gehen. „Wir bringen einige weitere Updates mit und hoffen, dass sie uns in die richtige Richtung bringen“, sagte Teamchef Toto Wolff. Der Wiener rechnet aber damit, dass es noch einige Rennen dauern wird, bis der eingeschlagene Weg Früchte trägt. Mercedes liegt in der Konstrukteurswertung mit 64 Punkten derzeit nur auf Platz vier, deutlich hinter Red Bull (239), Ferrari (187) und Mercedes-Kundenteam McLaren (124).

30 Jahre nach dem Tod von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger wird während des Rennwochenendes auch laufend an die beiden verunglückten F1-Piloten erinnert. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel lud die derzeitigen Fahrer zu einem Streckenlauf am Donnerstag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari ein. In der Nähe des Ayrton-Senna-Denkmals in der Tamburello-Kurve wird für eine Schweigeminute innegehalten.

Vettel mit Gastauftritt in Imola

Vettel wird zudem nach der Fahrerparade am Sonntag einen McLaren MP4/8 über die Strecke fahren, den Senna einst während seiner Zeit bei McLaren vor seinem Wechsel zu Williams lenkte. Die Aktionen stehen für den 36-jährigen Deutschen unter dem Motto „Forever Senna“. Vettel hat im Andenken an den dreimaligen Weltmeister aus Brasilien unter anderem auch T-Shirts produzieren lassen. Der Gewinn kommt karitativen Zwecken zugute, unter anderem geht eine Hälfte an die Senna-Stiftung.

Senna kam am 1. Mai 1994 bei einem Unfall in Imola ums Leben. Er war in der Tamburello-Kurve von der Strecke abgekommen und mit seinem Williams mit mehr als 200 km/h in die Mauer gekracht. Tags zuvor war der Salzburger Ratzenberger mit nur 33 Jahren tödlich verunglückt.

(APA) / Bild: Imago