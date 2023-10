McLaren stellt Weltrekord auf

Max Verstappen und Red Bull sind nicht länger die Schnellsten in der Formel 1 – zumindest am Schlagschrauber. Beim Großen Preis von Katar hat McLaren am Sonntag einen neuen Boxenstopp-Weltrekord aufgestellt.

In 1,8 Sekunden fertigte die Mechanikercrew des englischen Traditionsrennstalls Lando Norris in Runde 27 ab.

Auf der Social-Media-Plattform X feierte McLaren-Boss Zak Brown: „Ein neuer Weltrekord! Das ist ein Beweis für das unermüdliche Training und die harte Arbeit unserer großartigen Boxencrew. Herzlichen Glückwunsch, Team!“

McLaren übertrumpft Verstappen und Red Bull

McLaren verdrängte damit den bisherigen Rekordhalter Red Bull auf den zweiten Platz. 2019 wechselte die Boxencrew beim Grand Prix von Brasilien Max Verstappens Reifen in 1,82 Sekunden.

Neben dem Weltrekord hatte McLaren am Wochenende noch weiteren Grund zur Freude. Oscar Piastri gewann den Sprint am Samstag und wurde im Rennen tags darauf Zweiter.

Norris machte mit Platz drei im Grand Prix das Doppelpodium perfekt. Sieger des Rennens war Weltmeister Max Verstappen.

