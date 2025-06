Medien: Deutscher Klub verhandelt mit ÖFB-Teamchef Rangnick

Der deutsche Fußball-Zweitligist Hertha BSC verhandelt offenbar mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick über eine Rückkehr nach Deutschland.

Wie die „Bild“ und weitere deutsche Medien berichten, könnte der 66-Jährige den Posten des Sportchefs in der Hauptstadt übernehmen. Demnach soll Berlins Präsident Fabian Drescher in Wien bereits mit Rangnick verhandelt haben.

Rangnick schied mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2024 im Achtelfinale aus. In der WM-Qualifikation ist Österreich mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal gestartet. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Rangnick und der Verbandsspitze.

Rangnick sagte dem FC Bayern ab

Rangnick hatte einst Hannover 96, die TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig in die Bundesliga geführt. Vor allem in Leipzig galt er dabei als Mastermind des erfolgreichen Fußball-Projekts. Vor seinem Engagement in Österreich war er auch beim englischen Rekordmeister Manchester United tätig. Eine Offerte des FC Bayern hatte er im vergangenen Jahr abgelehnt.

Hertha hatte die vergangene Saison nur auf Platz elf beendet. Unter Trainer Stefan Leitl ging es zuletzt aber wieder aufwärts.

