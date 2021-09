Medien: Ex-Rapid-Präsident Krammer steigt in ÖFB-Präsidentenwahl ein

Der ehemalige Rapid-Präsident Michael Krammer steigt laut Medienberichten ins Rennen um das Amt des Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes ein. Wie die Online-Plattform “90minuten.at” und der “Kurier” am Freitag berichteten, fasst der Unternehmer eine Kandidatur ins Auge. Am Montag steht in Wien eine Sitzung des ÖFB-Wahlausschusses an. Dabei werden der oder die Kandidaten für den Chefposten des größten Sport-Fachverbandes des Landes nominiert.

Als Kandidaten für die Nachfolge des im Oktober aus dem Amt scheidenden Leo Windtner galten bisher Gerhard Milletich (65), der Präsident des burgenländischen Landesverbandes, und Roland Schmid (45). Der Unternehmer Schmid wäre im November 2019 gerne als Nachfolger von Krammer Rapid-Präsident geworden, unterlag in der Wahl aber Martin Bruckner.

Der 61-jährige Krammer gilt laut den Berichten als Kandidat des Vorarlberger Fußballverbandes. Wie “90minuten.at” schrieb, soll der Mobilfunk-Manager über den ehemaligen Altach-Präsidenten und ÖVP-Politiker Karlheinz Kopf ins Spiel gebracht worden sein.

(APA)/Bild: GEPA