Hirscher-Comeback: ÖSV stimmt Nationenwechsel zu

Das Sensations-Comeback von Rekord-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher ist laut Medienberichten fix!

Der ORF bestätigte die Rückkehr-Gerüchte und beruft sich dabei auf Informationen aus Hirschers „engstem Umfeld“. Die Rückkehr für eine Saison soll demnach mit der Teilnahme an FIS-Rennen beginnen. Demnach soll auch der ÖSV in einer heutigen Aussendung Hirschers Nationenwechsel zu den Niederlanden zustimmen und dem Comeback damit grünes Licht geben.

„Marcel Hirscher möchte sporadisch wieder in das Renngeschehen einsteigen“, sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Dem Wunsch nach einem Nationenwechsel komme man auch „als Wertschätzung für seine Verdienste“ für den ÖSV nach. Hirscher wolle aktuellen ÖSV-Kaderathleten keinen Startplatz wegnehmen, hieß es als Erklärung. „Wir hätten ihn auch gerne in Österreich mit Unterstützung des österreichischen Skiverbandes am Start gesehen, aber wir respektieren seine Entscheidung“, meinte Scherer.

Der ÖSV habe bereits den erforderlichen Brief mit der Zusage über die Freigabe des Athleten abgefasst, der FIS-Vorstand werde in seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden. Wenn alles seinen geplanten Lauf nimmt, soll Hirscher dann künftig bei FIS-Rennen im Riesentorlauf und Slalom an den Start gehen, verriet Van-Deer-Rennchef Anton Giger. Weltcup-Einsätze seien aufgrund einer zu hohen Startnummer auf absehbare Zeit nicht realistisch.

Hirscher für Niederlande startberechtigt

Die Rückkehr wäre die nächste große Sensation binnen weniger Wochen im alpinen Skisport, nachdem Lucas Braathen sein Comeback auf die Piste verkündete. Dank der Nationalität seiner Mutter besitzt der 67-fache Weltcupsieger auch den niederländischen Pass und würde daher für die Niederlande starten. Ein Nationenwechsel im Ski-Weltcup wäre im Grunde also möglich.

Seit seinem Rücktritt im Jahr 2019 war der 35-Jährige immer wieder auf der Piste zu sehen. Außerdem gründete der Salzburger 2021 seine eigene Ski-Marke Van Deer.

Sommer-Punkte in Neuseeland – Weltcup-Comeback im Winter

Einem Bericht der Tiroler Tageszeitung zufolge soll Hirscher im Sommer in Neuseeland Punkte für die FIS-Wertung sammeln, um ein Winter-Comeback im Weltcup in Angriff nehmen zu können. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt der 35-Jährige 2019. In seiner aktiven Zeit gewann der Salzburger unter anderem achtmal den Gesamt-Weltcup.

Große öffentliche Auftritte von Hirscher waren in der jüngeren Vergangenheit selten. 2022 legte der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger als Vorläufer bei den Hahnenkamm-Rennen eine Fahrt auf der Streif hin. Zudem nahm der passionierte Motocrossfahrer an den jüngsten Ausgaben des Erzberg-Rodeo teil.

VIDEO: Hirscher spricht über „sehr cooles“ Abenteuer auf der Streif

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.