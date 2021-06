Sabitzer-Abschied rückt näher – drei Klubs mit Interesse

Laut einem Bericht der deutschen “Bild”-Zeitung will RB Leipzig ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer keine Steine in den Weg legen und scheint bereit, dem Leipziger Kapitän bei seinem Wechselwunsch entgegenzukommen.

Demnach würde Leipzig Sabitzer sogar für eine Ablöse unterhalb der festgeschriebenen Summe von 50 Millionen Euro ziehen lassen. Als die drei Hauptinteressenten nennt das Blatt die beiden italienischen Topteams AS Rom und AC Mailand sowie Premier-League-Klub FC Arsenal.

Roma-Trainer José Mourinho galt schon zu seiner Zeit bei Tottenham Hotspur als großer Fan Sabitzers und wollte den 27-Jährigen schon damals in sein Team holen.

Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft noch bis Sommer 2022 – will Leipzig noch eine Ablöse kassierien, muss man Sabitzer in diesem Sommer verkaufen. Eine Verlängerung in Leipzig ist aktuell kein Thema.

Sabitzer war 2015 von Red Bull Salzburg Salzburg zum damaligen Zweitligisten aus Leipzig gewechselt. Seitdem bestritt er 227 Spiele für RB, schoss 52 Tore und gab 42 Vorlagen.

Bild: Imago