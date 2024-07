Medien: Salzburgs Pavlovic mit Topklub einig

Berichten zufolge ist der Abgang des serbischen Innenverteidigers Strahinja Pavlovic aus Salzburg bereits Gewissheit.

Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, dass sich der 23-Jährige bereits mit seinem neuen Klub einig sei. So soll Pavlovic in die Serie A zum AC Milan wechseln. Die „Rossoneri“ wollen ihre Abwehr unter Neo-Coach Paulo Fonseca verstärken und haben Pavlovic schon seit einigen Wochen im Visier, weil sie glauben, dass er gut in das neue Projekt in der lombardischen Hauptstadt passen würde.

Wie Medien bereits berichtet haben, verlangen die Salzburger eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro für den Defensivmann. Milan soll bereit sein 20 Millionen Euro plus ein paar Millionen an Zusatzleistungen zu bezahlen, um den Transfer zu ermöglichen.

🚨🔴⚫️ Strahinja Pavlović to AC Milan, here we go! Deal in place for Serbian centre back joining from Salzburg.

Long term deal agreed days ago as he strongly wanted to join AC Milan.

Package worth more than €18m, to be clarified soon. pic.twitter.com/OpjpahX7Df

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024