Medien: Schobesberger wechselt in die vierte Liga

Ex-Rapidler Philipp Schobesberger wird in Zukunft in der viertklassigen Oberösterreich Liga kicken. Der 29-Jährige schließt sich laut Medienberichten dem ASKÖ Oedt an. Zuvor hoffte der Flügelstürmer auf ein Comeback in der ADMIRAL Bundesliga mit dem SCR Altach.

Schobesberger absolvierte Teile der Wintervorbereitung bei den Vorarlbergern, bekam aber keinen Vertrag im Ländle angeboten. Daraufhin ergab sich der Wechsel nach Oberösterreich. Oedt-Sportchef Gerald Baumgartner bestätigte den Wechsel am Dienstag in den OÖN: „Wir haben es uns anfangs nicht vorstellen können, dass er keinen Verein im Profi-Geschäft findet. Der Transfer hat sich gestern kurzfristig ergeben. Unser Präsident Franz Grad hat ihm die Möglichkeit gegeben, dass er bei uns unterkommt.“

Schobesberger spielte zwischen 2014 und 2022 in der Bundesliga für den SK Rapid. Im vergangenen Herbst war der Offensivspieler für den SKU Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga aktiv, der Vertrag wurde allerdings bereits im Jänner wieder aufgelöst.

Bild: GEPA