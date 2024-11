Medien: Terzic als Roma-Trainer im Gespräch

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den gefeuerten Trainer Ivan Juric schaut sich der italienische Fußball-Traditionsklub AS Rom auch in Deutschland um. Edin Terzic ist laut Gazzetta dello Sport einer der Kandidaten für den vakanten Posten. Am Sonntag war der kroatische Coach Juric von seinen Aufgaben entbunden worden.

Kontakt zu Terzic hatte Roma-Sportdirektor Florent Ghisolfi bereits im September aufgenommen, als er einen Nachfolger für den ebenfalls freigestellten Trainer Daniele De Rossi suchte. Damals konkretisierten sich die Gespräche nicht, und der Klub entschied sich für Juric.

Jetzt versucht es die Roma erneut. Angeblich sollen sich die Klubbesitzer Dan und Ryan Friedkin mit dem ehemaligen BVB-Trainer getroffen haben. Als weitere ausländische Kandidaten gelten laut Corriere dello Sport der bei Manchester United gefeuerte Niederländer Erik ten Hag oder Ex-Chelsea-Coach Graham Potter.

Nach dem 2:3 gegen den FC Bologna, der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Liga-Spielen, steht Rom mit 13 Punkten nur auf Platz zwölf der Serie A. Juric hatte den Trainerposten erst Mitte September von De Rossi übernommen, der Erfolg blieb jedoch aus.

Laut Gazzetta dello Sport hat die Vereinsführung auch Gespräche mit Italiens ehemaligem Nationaltrainer Roberto Mancini aufgenommen. Auch die derzeit vereinslosen Massimiliano Allegri (bis Sommer bei Juventus Turin) und Rudi Garcia, der die Roma bereits zwischen 2013 und 2016 trainiert hatte, sollen auf der Kandidatenliste stehen.

(SID) / Artikelbild: Imago