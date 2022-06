Medienbericht: PSG mit Mega-Gehaltsangebot an Vinicius

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid dürfte nach der heiß diskutierten Vertragsverlängerung von Kylian Mbappe ohnehin nicht sonderlich gut auf Paris Saint-Germain zu sprechen sein. Besserung ist nicht in Sicht: Wie die spanische Marca berichtet, riet PSG Vinicus Junior ab, seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Königlichen zu verlängern. Seit November 2021 intensivierte Paris wohl die Bemühungen.

Demnach bot der französische Meister dem Brasilianer ein Gehalt von 40 Millionen Euro pro Saison an, um ihn nach Vertragsende nach Paris locken zu können. Nach Informationen des spanischen Mediums sei die genannte Zahl zwölfmal höher als sein jetziges Gehalt und viermal so hoch wie das Angebot, das er mit der Vertragsverlängerung erhalten würde. On top soll von einem Signing-Bonus sowie potenziellen Werbeverträgen die Rede gewesen sein. Vinicius soll allerdings kein großes Interesse zeigen.

Real-Präsident Florentino Perez verkündete vor kurzem bei El Chiringuito, dass es einige Angebote geben würde, er aber fest mit einer Vertragsverlängerung des CL-Finalhelden rechnet. Nach Informationen der Marca wird eine baldige Einigung zwischen den Parteien erwartet. Was Geld allerdings bewirken kann, hat das Beispiel Mbappe eindrucksvoll bewiesen.

(skysport.de) / Bild: Imago