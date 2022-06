Medienbericht: PSG wohl an Mourinho interessiert

via

via Sky Sport Austria

Nachdem Titelgewinn in der UEFA Conference League mit der AS Rom hatte Trainer Jose Mourinho noch von dem italienischen Klub geschwärmt und angegeben, auch in der kommenden Saison Trainer zu bleiben.

Nun berichtet aber der Telegraph, der 59-Jährige sei im Visier des französischen Topklubs Paris Saint-Germain geraten. Dem Bericht zufolge gilt Mourinho als heißester Kandidat für die Nachfolge von Mauricio Pochettino. Der Pariser Klub hat weiterhin als großes Ziel den Gewinn der Champions League und war nach dem diesjährigen Achtelfinal-Aus dementsprechend enttäuscht. Pochettino scheint dadurch kaum noch eine Zukunft bei dem Verein zu haben.

(skysport.de) / Bild: Imago