Medienbericht: Schöttel bei ÖFB-Teamchefsuche in Gesprächen mit United-Coach Rangnick

via

via Sky Sport Austria

Gelingt Peter Schöttel und dem ÖFB ein Coup auf der Trainerposition?

Laut einem Bericht der Tageszeitung „Kurier“ soll ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in einem Flieger nach Manchester gesichtet worden sein, um in Gespräche mit Manchester United-Trainer Ralf Rangnick zu treten. Rangnick, der bis Saisonende als Trainer und danach als Berater bei den „Red Devils“ tätig sein soll, wird als Nachfolger von Franco Foda gehandelt.

Rangnick in Österreich kein Unbekannter

Demnach sei Rangnick bereit, der bislang unter anderem Vereine wie RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Schalke 04 trainierte, seine Tätigkeit als Klubtrainer am Ende der Saison an den Nagel zu hängen und an anderer Stelle aktiv zu sein.

Auch in Österreich ist Rangnick kein Unbekannter, zwischen 2012 und 2015 agierte der 63-Jährige als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg, kennt somit die Liga, die Spieler und die Strukturen in Österreich. Auch Salzburgs aktueller Sportdirektor Christoph Freund hat demnach seine Finger im Spiel. Freund, der in der Sportkommission des ÖFB sitzt, soll das Mittelsmann den Kontakt hergestellt haben.

Außerdem soll der österreichische Fußball-Bund für Freitag eine Präsidiumssitzung einberufen haben, vermutlich könnte Schöttel schon Ende dieser Woche Rangnick als ÖFB-Trainerkandidaten präsentieren.

Bild: GEPA