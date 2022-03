Medienbericht: Tabakovic geht zur Wiener Austria

via

via Sky Sport Austria

Haris Tabakovic wechselt im Sommer wohl von Austria Lustenau zur Wiener Austria. Das berichtet die „Kronen Zeitung“.

Der Schweizer mit bosnischen Wurzeln soll nach seinem Vertragsende in Vorarlberg ablösefrei zu den „Veilchen“ gehen. Tabakovic ist mit 22 Toren in 19 Spielen der Topscorer der ADMIRAL 2. Liga. Der 27-jährige Stürmer spielte ab Sommer 2020 für den SC Austria Lustenau, nun wagt er den Schritt in die höchste österreichische Spielklasse.

Pentz und Braunöder bleiben der Austria wohl erhalten

Die Tageszeitung ist sich außerdem sicher, dass der FK Austria Wien die Verträge mit Shootingstar Matthias Braunöder und Goalie Patrick Pentz zeitnah verlängern wird. Demnach seien beide Deals bereits „unter Dach und Fach.“

Schon länger ein Gerücht: @kronesport vermeldet die Verpflichtung von Haris #Tabakovic @FKAustriaWien

Der 27-jährige hat @AustriaLustenau die #LigaZwa zerlegt (22 Tore in 19 Spielen). In 2 Spielzeiten im Ländle: unglaubliche 40 Tore & 10 Assists in 42 Spielen! #faklive #inundaut — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) March 24, 2022

(Red.)

Bild: GEPA