Köln-Legionär Schaub rechnet nicht mit Vertragsverlängerung

Laut Medienberichten aus Deutschland gehen der FC Köln und Louis Schaub ab Sommer getrennte Wege. Bei einer Veranstaltung des Bundesligaklubs soll der 27-Jährige bestätigt haben, dass es wohl keine Vertragsverhandlungen zwischen Verein und Spieler mehr geben wird. Das aktuelle Arbeitspapier von Schaub läuft im Sommer aus.

Wie das Onlinemedium „Geissblog“ und die Tageszeitung „Kölnische Rundschau“ berichten, geht Schaub davon aus, den Verein im Sommer zu verlassen. Bei einer Fragerunde mit Fans des FC Köln soll der ÖFB-Teamspieler auf die Frage nach einer Vertragsverlängerung geantwortet haben, dass Sportdirektor Christian Keller ihm kein bis jetzt kein Angebot vorgelegt habe. Weiters geht Schaub auch von keinem weiteren Vertragsangebot seitens des Klubs mehr aus. Er wäre im Sommer somit ablösefrei zu haben.

Schaub wechselte 2018 für 3,5 Millionen Euro vom SK Rapid zu den Kölnern, die in dieser Saison aus der Bundesliga abgestiegen waren. In der aktuellen Saison muss sich Schaub mit einer Reservistenrolle begnügen. Der 27-Jährige kommt auf ein Tor und zwei Assists in 24 Einsätzen in der Bundesliga und dem DFB-Pokal – jedoch bestritt er keines dieser Spiele über die vollen 90 Minuten.

Bild: Imago