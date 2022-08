Medizincheck bereits absolviert: Camara vor Abschied aus Salzburg

Mohamed Camara wird den FC Red Bull Salzburg in Kürze verlassen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der 22-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zum AS Monaco. Der Mittelfeldspieler aus Mali hat den Medizincheck bereits am Samstag absolviert, die offizielle Vollzugsmeldung der beiden Klubs steht noch aus.

„Es gibt sehr konkrete Verhandlungen und es kann jetzt auch schnell gehen“, erkärte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

AS Monaco have documents ready and completed to sign Mohamed Camara on permanent deal from RB Salzburg. Medical tests done on Saturday, as called by @SaberDesfa. ⚪️ #ASMonaco

Camara was never close to joining Leeds as Tyler Adams and Marc Roca were the priority targets. pic.twitter.com/0Jeio9ZTnM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022