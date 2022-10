Medwedew vor Achtelfinale gegen Thiem: „Dominic spielt wieder richtig gutes Tennis“

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem trifft am morgigen Donnerstag bei den Erste Bank Open im Achtelfinale auf Daniil Medwedew. Der Russe ließ Nikolos Basilaschwili (GEO) beim 6:2,6:2 keine Chance.

Nach dem Achtelfinaleinzug äußerte sich Medwedew im Sky-Interview u.a. zu seiner Leistung und dem kommenden Aufeinandertreffen mit Lokalmatador Thiem.

„Ich habe schon seit einiger Zeit nicht mehr gegen ihn (Anm. Thiem) gespielt. Dominic kommt nach seiner Verletzung zurück und spielt wieder richtig gutes Tennis. Ich kann mich an die Spiele gegen ihn im Jahr 2020 erinnern. Es war immer ein sehr hohes Level. Mein Sieg bei den ATP Finals in London war einer der schönsten Erfolge meiner Karriere bisher.“, so der 26-Jährige.

Im direkten Vergleich führt Thiem mit 3:2.