via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Legionär Christopher Trimmel konnte sich am Dienstagabend im DFB-Pokal über den Einzug ins Viertelfinale freuen. Der 1. FC Union Berlin feierte gegen den VfL Wolfsburg am Ende einen 2:1-Erfolg. In der Nachspielzeit (90.+5) kam es zu einer kuriosen Szene: Der Ex-Wolfsburger Jerome Roussillon vergab nach einem Konter das eigentlich sichere 3:1 aus Sicht der „Eisernen“.