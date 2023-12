Mega-Tausch? Sancho kann sich BVB-Rückkehr vorstellen, aber…

Donyell Malen von Dortmund zu Manchester United und Jadon Sancho dafür zurück zum BVB? Laut der Sportbild planen die Schwarz-Gelben im Winter diesen Mega-Tausch. Sky beleuchtet die Personalien und zeigt auf, wie die einzelnen Parteien über den möglichen Deal denken.

Es dürfte wie Musik in den Ohren der BVB-Fans klingen: Nach Sky Informationen kann sich Jadon Sancho eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen. Der einstige Fan-Liebling bei der Borussia steckt bei seinem aktuellen Klub Manchester United in der Krise. Sportlich kommt der Offensivstar in dieser Saison gerade einmal auf mickrige 76 Einsatzminuten. Nach dem 3. Spieltag absolvierte Sancho kein einziges Spiel mehr für die Red Devils, wurde sogar von Coach Erik ten Hag suspendiert. Seit Wochen wird über einen Abgang im Winter spekuliert.

Bei Schwarz-Gelb hingegen ist Donyell Malen nach Sky Informationen ein Verkaufskandidat im Winter. Der Niederländer will wechseln. Da würde sich doch ein Tauschgeschäft zwischen Dortmund und United anbieten, oder? So simpel gestaltet sich die Situation dann aber doch nicht. Sky Sport blickt auf die einzelnen Protagonisten und deren Gedankengänge.

So denkt der BVB über einen möglichen Tausch zwischen Malen und Sancho

„Malen will weg und den BVB am liebsten so schnell wie möglich verlassen. Am heutigen Freitag gab es einen ersten Austausch zwischen Maikel Stevens, dem Berater von Malen, und BVB-Sportchef Sebastian Kehl. Dabei wurden die möglichen Rahmenbedingungen für einen Abgang abgesteckt“, berichtet Sky Dortmund-Reporter Patrick Berger.

Der BVB fordert mindestens 30 Millionen Euro für den Niederländer und will im besten Fall auch einen Nachfolger für den Niederländer in der Hinterhand haben. „Dieser allerdings soll nicht Jadon Sancho sein“, weiß Berger. Ein möglicher Tausch-Deal zwischen dem BVB (Malen) und United (Sancho) ist derzeit „eher kalt“.

So denkt Manchester United

Und wie sind die Gedankengänge bei den Red Devils? „Wir hören aus United-Kreisen, dass Malen dort bislang kein Thema war“, erklärt Sky Transferexperte Florian Plettenberg. „Er wurde nicht groß gescoutet, man hat sich noch nicht mit Malen beschäftigt.“ Intern werde ein Tausch mit Sancho als „absolut unrealistisch“ bezeichnet. Dies liegt vor allem auch daran, dass die Red Devils auf der Außenbahn keinen großen Bedarf haben, da der Kader über zahlreiche Akteure für diese Positionen verfügt.

Was allerdings auch erwähnt werden muss: Malen und Coach ten Hag sind bei der gleichen Berateragentur. Deshalb könne man das Thema Malen/United „nicht hundertprozentig ausschließen. Das tut bei den Red Devils auch niemand, weil ten Hag eine gewisse Transfermacht besitzt“, so Plettenberg.