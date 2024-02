Mega-Ticket-Ansturm auf Leverkusen gegen Bayern

Der Kracher der deutschen Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München elektrisiert Fußball-Deutschland. Mit 30 210 Zuschauern wird die BayArena restlos ausverkauft sein. Die Werkself hätte allerdings noch viel, viel mehr Karten verkaufen können.

Die Euphorie rund um Leverkusen kennt derzeit keine Grenzen. Der Heimbereich war in dieser Saison bei jedem Liga- und Pokalspiel ausgebucht. Das Topspiel gegen die Münchner (Samstag ab 17:30 live und exklusiv auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) toppt aber noch einmal alles.

Preise schießen in die Höhe

Etwa 180 000 Ticket-Anfragen. gingen für den Kracher bei Bayer ein, wie ein Sprecher des Vereins auf Sky Nachfrage bestätigte. Kurios: In der Stadt Leverkusen leben mit 169 116 Einwohner weniger Menschen (Stand 30.06.2023).

Wer auf den letzten Drücker noch an Karten kommen will, muss indes tief in die Tasche greifen. Am Freitagmittag gab es beispielsweise auf der Plattform Viagogo Ticket-Vorschläge von über 1000 Euro. Für eine Karte in Block F1, die normalerweise regulär 70 Euro kostet, lag das Angebot bei 1591 Euro.

(Red.)

Bild: Imago