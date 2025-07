Mehr als 10 Millionen Euro: Bremen holt Juve-Youngster

Nach Informationen von Sky Italia verpflichtet Werder Bremen den 21-jährigen Linksaußen Samuel Mbangula von Juventus.

Als Ablöse werden zehn Millionen Euro plus Boni fällig. Der achtmalige belgische U21-Nationalspieler fliegt wohl am Montag in Richtung Bremen.

„Er ist für uns ein interessanter Spieler“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer am Samstag im Rahmen des 3:1-Testspielsieges gegen Kickers Emden am Sky Sport Mikro. „Wir sind handlungsfähig. Wir wollen etwas umsetzen. Sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite wird im Kader etwas passieren. Ich bin auch überzeugt, dass das in naher Zukunft passieren wird.“

Zweiter Neuzugang

Mbangula wird nach ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber (von Leeds United ausgeliehen) der zweite Sommerneuzugang. In der vergangenen Saison absolvierte der Offensivspieler 32 Pflichtspiele für Juventus. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete fünf weitere vor. Sein Vertrag war noch bis 2028 gültig.

(Red.)

Bild: Imago