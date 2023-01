Mehr als eine halbe Millione Karten für Frauen-WM verkauft

Für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sind nach Angaben des Weltverbandes (FIFA) bereits mehr als eine halbe Million Karten abgesetzt worden.

Wie die FIFA in der Nacht zum Dienstag mitteilte, sind Tickets für das Finale am 20. August in Sydney am stärksten nachgefragt. Die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Endrunde beginnt am 20. Juli in Neuseelands Metropole Auckland mit der Partie zwischen Neuseeland und Norwegen.

Außer in den beiden Gastgeberländern seien laut Angaben von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura Tickets besonders in den USA, England, Deutschland Katar, China, Kanada, Irland und Frankreich gefragt. Österreichs Equipe hat die Qualifikation Anfang Oktober im Playoff mit einer 0:1-Niederlage gegen Schottland verpasst.

(APA)

Bild: Imago