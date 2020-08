Mehr Lieblingsgegner geht nicht: Dembele trifft erneut doppelt gegen City!

Moussa Dembele war der Matchwinner für Lyon gegen Manchester City. Kein Zufall, denn der Stürmer trifft gegen die Cityzens gerne doppelt.

Es war ein ganz besonderer Abend für Moussa Dembele. In der 75. Spielminute wird der Stürmer für Memphis Depay eingewechselt und nur vier Minuten später trifft er zur 2:1-Führung. Aus knapp 20 Metern schiebt er den Ball flach durch die Beine von City-Keeper Ederson.

Zweiter Doppelpack in der Königsklasse

In der 87. Minute ist er wieder zur Stelle und erzielt den 3:1-Endstand. Dieses Mal nutzt er einen Patzer von Ederson und schiebt aus fünf Meter ein. Für den 24-Jährigen war es sein zweiter Doppelpack in der Königsklasse. Seinen ersten erzielte er 2016 im Trikot von Celtic Glasgow – gegen Manchester City. Im Celtic Park brachte er einst die Bhoys zweimal in Führung – zum 1:0 & 3:2 – am Ende stand es 3:3.

Somit steht Lyon zum zweiten Mal in einem Halbfinale der UEFA Champions League. Die Premiere gab es vor zehn Jahren der Fall, damals kam das Aus gegen den kommenden Gegner FC Bayern München. Gegen den deutschen Meister hat Dembele in seinen bisherigen zwei Spielen noch nicht getroffen.

VIDEO: Französische Kommentatoren flippen nach Dembele-Tor aus

