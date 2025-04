Mehrere Brüche! Brignone nach Sturz schwer verletzt

Ski-Star Federica Brignone hat bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften in Val di Fassa mehrfache Brüche im linken Bein erlitten.

Die 34-jährige Gesamtweltcupsiegerin wird laut Italiens Skiverband FISI nach Mailand überstellt und dort operiert. Betroffen ist demnach das Schien- und Wadenbein. Brignone war nach einem Sturz im Riesentorlauf mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete.

Sie fuhr in ein Tor, verlor die Kontrolle, stürzte und überschlug sich dabei heftig, wie auf Filmaufnahmen zu sehen ist. Brignone dominierte die Weltcupsaison mit zehn Siegen. Sie gewann neben dem Gesamtweltcup auch noch die Kristallkugeln in der Abfahrt und im Riesentorlauf. Bei der WM holte sie Gold im Riesentorlauf und Silber im Super-G. Sie gilt als aussichtsreiche Medaillenanwärterin Italiens bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina.

(APA) / Bild: GEPA