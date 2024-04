Mehrere Spiele Sperre für Mwene nach Roter Karte

Der FSV Mainz 05 muss im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga vorerst auf Phillipp Mwene verzichten.

Der ÖFB-Außenverteidiger ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Mwene kann somit erst wieder am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg und Trainer Ralph Rasenhüttl (18. Mai, 15.30 Uhr LIVE bei Sky!) eingesetzt werden.

Mwene sah Rot in Nachspielzeit

Mwene hatte am vergangenen Sonntag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen. Beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr) und eine Woche später gegen Borussia Dortmund (11. Mai, ab 17.30 Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga 1!) ist der 30-jährige ÖFB-Teamspieler nicht dabei.

Mainz ist mit 28 Punkten Tabellen-16., unter Trainer Bo Henriksen hat der FSV einen bemerkenswerten Aufschwung hingelegt.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.