Meister gegen Vizemeister: Sturm Graz empfängt Red Bull Salzburg

Duell mit Hochspannung: in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der Meister SK Sturm Graz heute Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream).

Nach dem 0:0 in der Europa League gegen Nottingham Forrest geht es für Sturm heute gegen die „Bullen“, die am Donnerstag ihren ersten EL-Sieg eingefahren haben – ein 2:0 gegen die Go Ahead Eagles. Für Sturm ist es heute das zweite Saisonduell mit dem Vizemeister – das erste Match konnten die Steirer für sich entscheiden. Nach einer frühen Roten Karte für Salzburg haben die Grazer das Match im September mit 2:0 gewonnen. Damals war bei Salzburg von einem „Tief“ die Rede – es war die dritte sieglose Runde in Folge.

Salzburg zuletzt besser in Form – Sturm strauchelt

Mit einem 2:1 gegen die WSG Tirol in der achten Runde konnte Salzburg wieder einen Sieg einfahren. Ein weiterer Dreier folgte gegen den SK Rapid, ein Unentschieden gegen den SCR Altach sowie zwei deutliche Siege gegen Austria Wien und die SV Ried. Die „Bullen“ haben damit das Tief vorerst überwunden und führen die Tabelle aktuell mit 24 Punkten an. Sturm hat 21, allerdings auch ein Spiel in der Hinterhand.

Weniger gut lief es zuletzt für Sturm. Die letzten zwei Partien musste sich der Meister geschlagen geben: In der 11. Runde verlor Sturm gegen den WAC, am vergangenen Sonntag gab es die bittere 1:2-Niederlage inklusive Eigentor gegen Rapid.

Bilanz spricht für Red Bull Salzburg

Blickt man auf die Bundesliga-Duelle der letzten 10 Jahre zwischen den Teams so spricht die Bilanz für Salzburg: die „Bullen“ konnten 22 Siege einfahren, bei Sturm sind es nur halb so viele. Die letzten drei Duelle haben allerdings die Steirer gewonnen.

Sturm könnte Heimsieg vertragen

Was Heimsiege angeht, hinkt Sturm Graz in dieser Saison hinterher. Die Steirer spielen bei ihren Gegnern aktuell um einiges erfolgreicher als zuhause: Sechs von sieben Matches hat Sturm auswärts gewonnen, in der Merkur Arena hat man hingegen drei von vier Partien verloren.

Speziell gegen Red Bull Salzburg waren die Steirer aber zuletzt auch zuhause erfolgreich. Die letzten beiden Matches hat Sturm in Graz nämlich gewonnen: Im Mai diesen Jahres mit einem 4:2 sowie im Oktober 2024 mit einer deutlichen Machtdemonstration und dem 5:0.

Bild: GEPA