Meister Hard und Fivers mit Auftaktsiegen im Viertelfinale

Titelverteidiger Hard und „Vize“ Fivers Margareten haben am Samstag den ersten Schritt Richtung Halbfinale der HLA-Meisterliga getan. Während die Vorarlberger beim 26:25 (10:13) gegen Schwaz aber lange zitterten, machten die Fivers ebenfalls zuhause mit der HSG Graz beim 37:21 (22:10) kurzen Prozess. Schon am Freitag hatten Krems mit einem 34:25 über Westwien bzw. Bregenz dank eines 30:25 gegen Linz ihre ersten „best of three“-Partien für sich entschieden.

Hard wurde vom Tabellensiebenten des Grunddurchgangs an den Rand einer Niederlage gebracht. Kurz nach der Pause war Schwaz sogar zweimal auf fünf Tore enteilt (15:10 und 16:11/35.), Hard kämpfte sich aber zurück und lag zehn Minuten vor dem Ende erstmals nach über eine halben Stunde wieder in Führung. Mit dem 25:24 (55.) gingen die Tiroler im Finish zwar nochmals in Front, brachten aber ab diesem Zeitpunkt kein Tor mehr zustande. Damit kann Hard am Mittwoch (19.30 Uhr) in Schwaz den Halbfinaleinzug perfekt machen.

Dieselbe Chance bietet sich ebenfalls am Mittwoch (18.30) in Graz den Fivers. Die Wiener, die dem Grunddurchgangs-Achten im Dezember auswärts 40:43 unterlegen waren, ließen am Samstag nichts anbrennen. Schon nach einer Viertelstunde hatte sich die Mannschaft von Trainer Peter Eckl einen Acht-Tore-Vorsprung erarbeitet, am Ende stand der höchste Liga-Saisonsieg der Margaretner. Marc-Andre Haunhold trug sich als Topschütze mit zehn Treffern ein.

