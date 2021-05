via

via Sky Sport Austria

Meister Manchester City hat die Spielzeit in Torlaune mit einem 5:0-Kantersieg gegen Everton beendet und sich Selbstvertrauen für das Champions-League-Finale gegen Chelsea am kommenden Samstag geholt. De Bruyne, Foden, Jesus und ein Doppelpack von Aguero in dessem letzten Spiel für die Skyblues sorgten für den deutlichen Sieg.

Bild: Imago