Meister Milan startet mit Sieg in neue Saison – Auch Inter jubelt

Der italienische Fußball-Meister AC Milan hat am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Serie A gefeiert. Der Titelverteidiger aus Mailand setzte sich in einem turbulenten ersten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen Udinese mit 4:2 (2:2) durch.

Vizemeister Inter Mailand startete dank eines Last-Minute-Tores von Denzel Dumfries (95.) mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg und kleinen Schwierigkeiten bei Aufsteiger US Lecce in die neue Spielzeit.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion drehte AC einen frühen Rückstand durch Rodrigo Becao (2.) zunächst durch einen Elfmeter von Theo Hernandez (11.) und Ante Rebic (15.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Udinese durch Adam Masina (45.+3) aus. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff brachte Brahim Diaz die „Rossoneri“ wieder auf die Siegerstraße. Rebic sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (68.).

Lukau trifft für Inter

In Lecce brachte Rückkehrer Romelu Lukaku Inter bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Assan Ceesay der Ausgleich (48.), ehe Dumfries die „Nerazzurri“ kurz vor Schluss doch noch jubeln ließ.

Unterdessen feierte der FC Turin einen 2:1 (1:0)-Erfolg bei Aufsteiger SSD Monza. ÖFB-Legionär Valentino Lazaro, Leihspieler von Inter Mailand, wurde in der 79. Minute eingewechselt und gab sein Liga-Debüt für die Turiner.