Meister OKC winkt Einzug in die NBA-Finals

Die Oklahoma City Thunder sind nur noch einen Sieg von den NBA Finals entfernt. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander dominiert der Titelverteidiger Spiel fünf der Western Conference Finals gegen die San Antonio Spurs und stellt auf 3:2 in der Serie.

Nach der deutlichen Niederlage in Spiel vier gewann der Titelverteidiger Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs souverän mit 127:114 – und liegt damit in der Serie mit 3:2 vorne. Angeführt wurde OKC einmal mehr von Shai Gilgeous-Alexander. Der Superstar erzielte starke 32 Punkte und setzte in den entscheidenden Phasen immer wieder Akzente.

Starke Teamleistung trägt OKC

Neben dem Superstar überzeugte vor allem die Tiefe des Thunder-Kaders. Alex Caruso brachte von der Bank 22 Punkte, während Rookie Jared McCain bei seinem ersten Playoff-Start mit 20 Zählern glänzte.

Auch unter den Körben dominierte Oklahoma: Chet Holmgren kam auf 16 Punkte und elf Rebounds, Isaiah Hartenstein lieferte ein starkes Double-Double mit zwölf Punkten und 15 Rebounds.

Auffällig: OKC legte schon früh den Grundstein für den Erfolg. Allein im zweiten Viertel erzielten die Thunder 40 Punkte und kontrollierten das Spiel anschließend weitgehend.

Spurs kämpfen – werfen sich aber selbst zurück

San Antonio hielt phasenweise dagegen, fand jedoch nie die nötige Konstanz. Stephon Castle war mit 24 Punkten bester Werfer, unterstützt von Julian Champagnie (22) und Victor Wembanyama (20), der allerdings nur 4 seiner 15 Würfe traf.

Ein weiterer Knackpunkt war die schwache Dreierquote: Die Spurs vergaben 29 ihrer 41 Versuche von jenseits der Linie – zu wenig gegen ein Team wie Oklahoma City.

Zwischendurch verkürzte San Antonio den Rückstand zwar noch einmal auf acht Punkte, doch OKC behielt die Kontrolle und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Matchball für den Champion

Mit dem Heimsieg haben sich die Thunder nun den Matchball gesichert. Bereits in Spiel sechs in San Antonio kann OKC den Einzug in die NBA Finals perfekt machen.

Für den Titelverteidiger wäre es die nächste große Bestätigung einer bisher beeindruckenden Playoff-Kampagne – und ein weiterer Schritt Richtung erneuter Meisterschaft.

(skysport.de)

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