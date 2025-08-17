Meister Paris startet mit Sieg in neue Liga-Saison

Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist mit einem Arbeitssieg in die französische Fußball-Meisterschaft gestartet.

Die Elf von Erfolgstrainer Luis Enrique gewann zum Abschluss der 1. Runde der Ligue 1 Sonntagabend beim FC Nantes 1:0. Den Siegtreffer des Triple-Champions erzielte Spielmacher Vitinha (67.). In der Tabelle platzierten sich die Pariser gemeinsam mit sechs weiteren Teams auf Rang zwei. Nach der Auftaktrunde ganz oben steht AS Monaco von Trainer Adi Hütter.

