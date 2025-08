Meister Sturm meldet sich gegen den LASK in alter Stärke zurück

Sturm Graz wird auch heuer wieder ein gewichtiges Wort im Kampf um den Meistertitel mitreden. Das ließ zumindest die Leistung des Titelverteidigers im Eröffnungsspiel der ADMIRAL Bundesliga samt 2:0-Auswärtserfolg über einen neuformierten LASK am Freitag erahnen. Sky-Experte Andreas Herzog erklärte die Grazer nach dem Spiel sogar gleich zum neuerlichen Titelfavoriten.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel war nach einem „sehr guten“ Saisonstart „sehr zufrieden“. Man habe trotz der Erfolge in den jüngsten beiden Saisonen gesehen, „dass die Mannschaft weiter hungrig ist“, betonte der 40-Jährige.

Leon Grgic mit einem Kopfball-Abstauber (9.) und Otar Kiteishvili (12./Elfmeter) schockten die Heimischen früh. Letzterer war in der Offensive einmal mehr die herausragende Figur. Tor Nummer eins resultierte nach einem Lattenkopfball des Georgiers, den Strafstoß holte der beste Ligaspieler der vergangenen Saison in einem Zweikampf im Strafraum mit Andres Andrade heraus. LASK-Trainer Joao Sacramento bezeichnete den gerechtfertigten Elfmeter als „Schlüsselmoment“.

Trotz verpatzter Liga-Premiere sah der 36-jährige Portugiese auch Positives. „Die Mannschaft hat alles gegeben und einen guten Charakter gezeigt“, meinte der LASK-Trainer. Das nötige Glück fehlte. Einerseits bei einem gut angetragenen Lattenschuss von Christoph Lang (58.), andererseits bei einer knappen Abseitsstellung von Keba Cisse kurz vor dem vermeintlichen Anschlusstreffer von Lang (63.). Sonst waren Topchancen der Linzer Mangelware, Sturm-Tormann Matteo Bignetti musste sich bei seinem ersten Ligaeinsatz nicht auszeichnen.

VIDEO-Highlights: LASK vs. Sturm

Sacramento sieht noch Verbesserungspotenzial

„Der größte Unterschied der beiden Teams lag im letzten Drittel. Uns hat der letzte Pass, die letzte Qualität im Strafraum gefehlt. Da müssen wir uns definitiv verbessern“, forderte Sacramento. Doch auch die Steirer orteten in diesem Bereich Steigerungspotenzial. „Wir hatten gute Ballgewinne, es hat aber der letzte Pass gefehlt, obwohl es eigentlich eine Stärke von uns ist, die letzten Bälle so zu spielen, dass wir zum Abschluss kommen“, schilderte Säumel seine Sicht.

„Bis zur letzten Sekunde gekämpft“: Sacramento über LASK-Leistung gegen Sturm

Das ist nur ein Grund, warum er den Erfolg nicht überbewerten wollte. „Wir können es richtig einordnen, wir spielen alle drei Tage und die Aufgaben werden nicht leichter“, meinte Säumel. Sein Team startet am 19. oder 20. August ins Playoff zur Champions League. Mit Oliver Christensen wird da schon ein neuer Tormann zum Sturm-Kader gehören. Der 26-jährige Däne wird aber nicht der einzige Zugang in den nächsten Wochen sein. „Ich wünsche mir einen breiten Kader, wir sind uns einig im Verein, dass wir noch die ein oder andere Verstärkung holen werden“, kündigte Säumel an.

Sturm blickt mit Selbstvertrauen Richtung Titelverteidigung

Gleichzeitig drohen auch Abgänge. William Böving wird immer wieder gehandelt. „Ich bin hier, darauf liegt mein Fokus“, betonte der Stürmer. Man habe ein sehr starkes Team, sei bereit für die Titelverteidigung. Auch Grgic ist guter Dinge. „Wenn du zweimal hintereinander Meister warst, willst du wieder den Titel holen.“ Kapitän Jon Gorenc Stankovic sah nach einem „super Start“ bis dorthin einen „langen Weg“. Säumel, der hofft, dass sich der zur Pause ausgetauschte Neo-Innenverteidiger Tim Oermann nicht schwerer verletzt hat, kündigte eine erste Saisoneinschätzung für nach der ersten oder zweiten Länderspielpause an.

„Natürlich bin ich bereit“: Böving über möglichen Abgang

Da wird man auch abschätzen können, wo beim LASK nach einer Saison in der Qualifikationsgruppe die Reise hingeht. „Sturm macht seit sechs Jahren dasselbe, bei uns ist es jedes Jahr anders, jetzt ist wieder alles neu“, sagte Neo-Kapitän Sascha Horvath. Die Spielweise unter Sacramento könne möglicherweise ganz gut passen. „Nächste Woche wollen wir die Tore machen und die drei Punkte holen“, gab der Mittelfeldspieler die Marschroute vor. Da wartet am 10. August das Gastspiel bei WSG Tirol. Die Steirer peilen zeitgleich in der Merkur Arena in Graz gegen Rapid den nächsten Sieg an.

(APA) / Bild: GEPA