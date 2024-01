In etwas mehr als zwei Wochen startet die ADMIRAL Bundesliga mit dem Spitzenspiel Salzburg gegen Sturm (Freitag, 09.02. ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass) endlich in die Frühjahrssaison. Wir haben bereits jetzt bei unseren Sky-Experten Marc Janko, Peter Stöger, Alfred Tatar und Julian Baumgartlinger nachgefragt, was sie in den kommenden Monaten erwarten.

Nach 17 Spielen liegt Serienmeister Red Bull Salzburg (39 Punkte) mit zwei Zählern vor dem SK Sturm (37) an der Tabellenspitze. Dahinter haben der LASK (32) und auch der TSV Hartberg (29) bereits den Grundstein für den Einzug in die Meisterrunde gelegt. Im Tabellenmittelfeld kämpfen mit Austria Klagenfurt (26), dem SK Rapid (24), dem Wolfsberger AC (23) und der Wiener Austria (21) wohl vier Vereine um die zwei verbleibenden Plätze in den Top 6.

Im Tabellenkeller ist es aktuell nicht ganz so eng. Austria Lustenau (3 Punkte) konnte bisher noch keinen vollen Erfolg feiern und liegt aktuell acht Zähler (ohne Punkteteilung) hinter dem rettenden Ufer.

Wir haben bei unseren Experten Marc Janko, Peter Stöger, Alfred Tatar und Julian Baumgartlinger nachgefragt, was sie für das Frühjahr erwarten und worauf sie sich am meisten freuen.

Worüber werden wir am meisten reden?

Marc Janko:„Ich glaube, über den Meisterkampf. Sturm könnte es heuer wieder schaffen, Salzburg über längere Zeit Paroli zu bieten. Das könnte interessant werden.“

Peter Stöger: „Es gibt viele wichtige Entscheidungen im Frühjahr, im ersten Schritt natürlich, wer unter die ersten Sechs kommt und wer gegen den Abstieg spielt. In weiterer Folge nach der Punkteteilung wird natürlich die Frage sein: Gelingt es heuer jemandem, die Salzburger abzufangen?“

Alfred Tatar: „Neben dem Sportlichen werden wir wohl immer wieder, Runde für Runde, über den VAR reden. Das ist mittlerweile weltweit ein Problem. Wenn man nach Deutschland oder England schaut, die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Interpretation. Da ist keine stringente Linie drin.“

Julian Baumgartlinger: „Wenn es nach mir geht über den Titelkampf – bis zum Schluss. Ich hoffe, dass es spannend bleibt, das war die letzten Jahre ja nicht immer so der Fall. Und so spannend wie dieses Jahr war es schon lange nicht mehr.“

Wer wird uns in der Bundesliga am meisten überraschen?

Marc Janko: „Der TSV Hartberg. Ich glaube auch, dass sie es fortsetzen können. Es ist allerhand, mit welchen Möglichkeiten sie so nah am Spitzenfeld dran sind. Jetzt haben sie Christoph Lang an Rapid verloren. Der wird ihnen sicherlich wehtun, weil er in der Mannschaft ein Unterschiedsspieler war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie das im Kollektiv auffangen können und den Schwung vom Herbst mitnehmen werden.“

Peter Stöger: „Es ist schwierig zu sagen, weil jetzt eine Vorbereitung inzwischen ist. Aber ich denke, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch eine richtige Überraschung ist, dass Hartberg uns am meisten überraschen wird, möglicherweise.“

Alfred Tatar: „Am meisten wird uns Red Bull Salzburg überraschen – im Sinne von zehn Meistertitel in Folge. Heuer, wo man zum ersten Mal sagt, das ist nicht so ganz dieser Red Bull-Fußball. Und das werden sie uns im Frühjahr wieder beweisen.“

Julian Baumgartlinger: „Ich glaube und hoffe, dass es der TSV Hartberg sein wird: Die Art und Weise, wie die Mannschaft unter Trainer Schopp in der Herbstsaison aufgetreten ist, die Ergebnisse, die sie geliefert haben.“

Worauf freust du dich am meisten?

Marc Janko: „Ich freue mich generell, dass es wieder los geht. Fußballfreie Zeit ist zwar schön, bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann geht es einem schon ab. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Wenn wir drüber reden und diskutieren können. Wenn wir loben dürfen, wenn wir kritisieren dürfen. Generell aufs tätig werden und auf die Wettkämpfe in der österreichischen Bundesliga. Weil es ja doch sowohl im Tabellenkeller, als auch an der Spitze sehr eng ist. Auch die Punkteteilung wird interessant. Spannung ist auf jeden Fall geboten.“

Peter Stöger: „Ich freue mich auf eine spannende Meisterschaft und freue mich auch, dass mit Sturm zumindest noch ein Verein international vertreten ist. Da würde ich mir wünschen, dass sie noch relativ lange dabei sind.“

Alfred Tatar: „Freuen würde ich mich über ein Wiener Derby im Cupfinale – und schön wäre es, wenn es im Ernst Happel-Stadion stattfinden könnte.“

Julian Baumgartlinger: „Am meisten freue ich mich auf die Meister- und Qualifikationsrunde, weil es dann in beiden Richtungen eine neue Spannung gibt. Zuerst noch die letzten Runden, wer es in die Meistergruppe schafft oder nicht. Und dann, wenn es nach der Punkteteilung ans Eingemachte geht – oben wie unten. Ich bin auch gespannt, ob Lustenau, die wohl froh über die Punkteteilung sein werden, noch einmal den Anschluss finden können.“

Wer wird Meister der Bundesliga-Saison 2023/24?

Marc Janko: „Also festlegen kann ich mich nicht. Ich könnte es mir jetzt natürlich leicht machen und sagen Salzburg wieder einmal, weil sie den qualitativ besten Kader haben, auch in der Breite. Aber ich sage jetzt einfach mal Sturm Graz. Weil sie es nach dem Ausfall von Jatta geschafft haben, die dänische Aktie aus London loszueisen. Wenn der jetzt Tore am Fließband schießt, dann ist Sturm definitiv noch mal ein Stückchen stärker und auch unangenehmer zu spielen.“

Peter Stöger: „Ich glaube es wird knapp. Aber ich denke es wird wieder Salzburg werden. Sie haben im Herbst einiges an Verletzungsproblemen gehabt und haben mit dem aktuellen Trainer nicht wirklich eine Vorbereitung gehabt, weil der Trainerwechsel erst Ende Juli war. Deswegen gehe ich davon aus, dass Gerhard Struber die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat und das beheben wird.“

Alfred Tatar: „Ich glaube, es wird wieder Salzburg. Sie haben eine richtige Vorbereitung unter Trainer Struber, keinen Europacup mehr zum Bewältigen. Und vom Individuellen her haben sie einen Kader, der über den anderen steht. Daher glaube ich, wenn der Verletzungsteufel, der bei ihnen ja auch gewütet hat, im Frühjahr nicht mehr zuschlägt, dann wird es wieder Salzburg sein.“

Julian Baumgartlinger: „Ich glaube, dass Salzburg am Ende den längeren Atem hat. Sie haben keine Doppelbelastung mit dem Europacup mehr, haben einen breiten und qualitativ hochwertigen Kader. Das wird am Ende wahrscheinlich den Ausschlag geben.“

