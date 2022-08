Salzburgs Mensah wechselt nach Frankreich

Gideon Mensah verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zu AJ Auxerre in die Ligue 1. Das bestätigen die Vereine am Samstagvormittag.

Der 24-jährige Ghanaer war zuletzt schon an Girondins Bordeaux ausgeliehen und kam bereits auf 23 Spiele in Frankreichs höchster Spielklasse. Mensah wechselte 2016 aus Ghana zu Salzburg. Nach 47 Spielen beim FC Liefering und sieben Spielen in der UEFA Youth League für die „Bullen“ war der Verteidiger an Sturm Graz, Zulte Waregem und Vitoria Guimaraes ausgeliehen.

Bild: GEPA