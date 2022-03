„Mentaler und emotionaler Kampf“: Mitreißende Botschaft von Hamilton

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Donnerstag in einem Beitrag auf Social Media eingeräumt, dass es hart sei, an manchen Tagen positiv eingestellt zu bleiben. „Es war schon so ein hartes Jahr, mit allem, was rundherum passiert ist“, meinte der 37-Jährige. „Ich habe mental und emotional lange gekämpft, um am Ball zu bleiben, aber wir müssen weiterkämpfen, es gibt noch so viel zu tun und zu erreichen.“

Hamilton hatte das Saisonfinale 2021 stark getroffen, als er im Mercedes vom Niederländer Max Verstappen im Red Bull nach einer umstrittenen Entscheidung erst in der Schlussrunde seinen achten WM-Titel verpasst hatte, womit er mit dem Deutschen Michael Schumacher den zweiten WM-Rekordhalter übertrumpft hätte. Am vergangenen Wochenende beim Grand Prix in Saudi-Arabien belegte Hamilton lediglich Rang zehn.

(APA)

Bild: Imago