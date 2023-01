Mercedes-Chefstratege wird Capito-Nachfolger bei Williams

Rund einen Monat nach der Trennung vom Siegerländer Jost Capito hat der Formel-1-Rennstall Williams einen neuen Teamchef gefunden. Der Brite James Vowles, bislang Chefstratege beim langjährigen Branchenprimus Mercedes, übernimmt offiziell ab dem 20. Februar die Verantwortung beim Traditionsteam aus Grove. Williams hatte die abgelaufene Saison als Letzter der Konstrukteurs-WM beendet.

„Ich kann es kaum erwarten. Das Team ist eine Ikone unseres Sports“, sagte Vowles, der auch Mercedes und insbesondere Teamchef Toto Wolff dankte. Man trenne sich in bestem Verhältnis.

Join us in saying a huge welcome to our new Team Principal! 🤩

We are delighted to announce that James Vowles is coming onboard to lead the team. We’re looking forward to him joining our journey from 20th Feb! 👋

#WeAreWilliams

— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 13, 2023