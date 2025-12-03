Merino und Saka treffen: Arsenal festigt Tabellenführung

Der englische Spitzenreiter FC Arsenal hat seine Tabellenführung in der Premier League gefestigt.

Die Gunners besiegten den FC Brentford am Mittwoch mit 2:0 (1:0) und blieben auch im 18. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City, der am Dienstag mit einem spektakulären 5:4 beim FC Fulham vorgelegt hatte, beträgt fünf Punkte.

Der spanische Europameister Mikel Merino (11.) und Bukayo Saka (90.+1) trafen zum Sieg für die Londoner, die am Sonntag nicht über ein 1:1 beim FC Chelsea hinausgekommen waren. Der deutsche Nationalspieler Kevin Schade vergab per Kopf die beste Möglichkeit (21.) für Brentford, als er nur die Latte traf.

Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner kehrte derweil nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Der FA-Cup-Sieger gewann beim Abstiegskandidaten FC Burnley mit 1:0 (1:0) und rangiert vorerst auf Platz fünf.

(SID) Foto: Imago