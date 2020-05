Merkel-PK in Kürze: Grünes Licht für Bundesliga-Neustart in Deutschland?

via

Die 36 Vereine der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga blicken am Mittwoch gespannt nach Berlin: Bei einer Telefonschalte wird sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer beraten. Dabei soll auch eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs getroffen werden.

In Fußball-Deutschland ruht aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte März der Ball. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft nun auf eine Fortsetzung in Form von Geisterspielen. In der Zwischenzeit wurde ein Hygiene-Konzept erarbeitet, das von der Sportministerkonferenz als schlüssig bewertet worden ist.

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hegt hinsichtlich des Papiers der DFL keine Zweifel. “Das grundsätzliche Konzept macht Sinn und kann auch Vorbild sein im Übrigen für andere Profisport-Bereiche”, betonte er am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Auch der für den Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte einen Re-Start als “plausibel” bezeichnet.

Nach dem Polit-Gipfel am Mittwoch werden sich die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga am Donnerstag bei einer virtuellen Mitgliederversammlung über das weitere Vorgehen beraten. Dann wird es wohl auch um das Datum des Neustarts gehen. Im Raum stehen der 15./16. oder der 22./23. Mai.

