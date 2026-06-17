Messi-Dreierpack: ÖFB-Gegner Argentinien siegt souverän gegen Algerien

Mit einem überragenden Lionel Messi und einer überzeugenden Leistung hat Argentinien bei der Fußball-WM die Titelverteidigung gestartet. Der Weltmeister feierte am Dienstag in Kansas City dank dreier Treffer seines Superstars (17., 60., 76.) einen 3:0-(1:0)-Sieg über Algerien.

Messi stellte mit nun 16 WM-Treffern den Rekord des Deutschen Miroslav Klose ein. Nächster Gegner der Argentinier in der Gruppe J ist am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas das ÖFB-Team.

Mit Standing Ovations der fast 70.000 Zuschauer wurde Messi bei seinem Austausch in der 80. Minute verabschiedet, nachdem er eine Woche vor seinem 39. Geburtstag eine Gala abgeliefert hatte. Der achtfache Weltfußballer war Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des Titelverteidigers und bewies auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem Debüt und ersten Treffer bei einer Weltmeisterschaft auch im hohen Fußball-Alter sein Ausnahmekönnen und seine einzigartigen Abschlussqualitäten.

Messi eröffnet die Gala

Teamchef Lionel Scaloni setzte in seiner Startelf auf acht Spieler, die beim Finalsieg vor vier Jahren gegen Frankreich zum Einsatz gekommen waren. Darunter natürlich Messi, der in seinem sechsten WM-Turnier gleich nach fünf Minuten in Erscheinung trat, bei seinem Tor allerdings knapp im Abseits stand. Algerien erging es drei Minuten später ähnlich, ein Treffer von Fares Chaibi wurde ebenfalls wegen Abseits nicht anerkannt.

Es war der Auftakt in eine Partie, in der Argentinien und vor allem Messi mit Spielfreude und Kombinationsfußball richtig Spaß machten. Und Messis zweiter Abschluss zählte. Der 38-Jährige zog aus rund 20 Metern ab und versenkte den Ball, Algeriens Schlussmann Luca Zidane sah aber nicht gut aus. Glück hatte der achtfache Weltfußballer auch, als er nach einem Tritt gegen die Wade von Aissa Mandi nicht einmal Gelb sah (31.).

Algerien zeigte erst in den letzten Minuten vor der Pause Offensivaktionen, der Weltmeister bewies aber auch Defensivqualitäten und ließ über die gesamte Spielzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor zu. Und vorne spielte Messi groß auf. Nach einer Stunde staubte er zum 2:0 ab, nachdem Zidane einen Weitschuss von Alexis MacAllister ausgelassen hatte. Die Chance auf das dritte Tor ließ er in der 66. Minute noch aus, zehn Minuten später aber nicht mehr. Messi traf vom Sechzehner und bejubelte in seinem 200. Länderspiel sein 120. Tor im Nationaltrikot.

(APA) / Artikelbild: Imago