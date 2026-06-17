Rekordmann Messi bescheiden: „Ich liebe Fußballspielen“

Die Fußballwelt huldigte ihrem König, Lionel Messi selbst war nach seiner magischen Nacht eher wortkarg. „Ich liebe Fußballspielen, es ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin. Wenn ich mich gut fühle, gebe ich alles“, sagte der 38-Jährige, nachdem er Titelverteidiger Argentinien im Alleingang zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt hatte.

Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog „La Pulga“ mit dem Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.

Messi jubelte nach seinem großen Abend nur verhalten, als die Fans in Kansas City ihn mit Sprechchören feierten. „Die ersten Spiele einer Weltmeisterschaft sind immer schwierig, und es ist klar, dass niemand etwas verschenkt“, analysierte er lieber das Spiel – und erklärte seine Tränen nach dem 1:0 mit „schwierigen Tagen“, die er hinter sich habe, ohne dies weiter auszuführen.

(SID)

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