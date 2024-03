Messi erklärt: Davon hängt sein Karriereende ab

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi macht sein Karriereende nicht von einem bestimmten Alter abhängig. „Es wird der Moment sein, in dem ich merke, dass ich meine Leistung nicht mehr bringe, dass ich keinen Spaß mehr habe, dass ich meinen Mitspielern nicht mehr helfen kann“, sagte der Fußball-Weltmeister in einer am Mittwoch veröffentlichten Folge des saudi-arabischen Podcasts Big Time.

„Ich bin sehr selbstkritisch. Wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, diesen Schritt zu gehen, werde ich es tun – unabhängig vom Alter.“ Der Stürmer von Inter Miami feiert in drei Monaten seinen 37. Geburtstag. „Solange ich mich gut fühle, werde ich weiter spielen. Denn das ist es, was ich mag und was ich kann.“

Über seine berufliche Zukunft nach dem Ende seiner Profikarriere will sich Messi noch keine Gedanken machen. „Heute versuche ich, den Alltag zu genießen, ohne an die Zukunft zu denken. Ich habe da noch keine klare Vorstellung. Ich hoffe, dass ich weiter spielen kann“, sagte er.

„Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich den Weg finden, der mich erfüllt – eine neue Rolle.“ Wegen einer Muskelverletzung hatte der Weltfußballer zuletzt die beiden Freundschaftsspiele der argentinischen Nationalmannschaft gegen El Salvador und Costa Rica in den USA verpasst.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago