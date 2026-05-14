Messi in WM-Form: Inter Miami feiert Torfestival

Superstar Lionel Messi präsentiert sich vier Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada weiter in glänzender Form. In der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS führte der Argentinier Inter Miami zu einem 5:3 (1:1) gegen Cincinnati und steuerte dabei vier Torbeteiligungen bei.

Die ersten beiden Treffer des Meisters erzielte der achtmalige Weltfußballer selbst (24. 55.), außerdem legte er das Tor von Mateo Silvetti (79.) auf und zwang Torhüter Roman Celentano zu einem Eigentor (89.).

Messi hatte den Pfosten getroffen, ehe der Keeper den Ball mit dem Rücken ins eigene Tor lenkte. Außerdem steuerte der mexikanische Nationalspieler German Berterame (84.) in einer spektakulären Partie einen Treffer bei. Der 38 Jahre alte Messi führt die Scorerliste der Liga nach zwölf Partien mit elf Toren und fünf Vorlagen an, allein in den vergangenen drei Partien gelangen ihm vier Treffer und fünf Assists.

Thomas Müller erlebte als Joker ein erfolgreiches Comeback. Müller kam nach gut zweiwöchiger Pause wegen Krankheit in der 84. Minute für Vancouver in die Partie und brachte den 3:2-Vorsprung gegen Dallas mit über die Zeit. Marco Reus durfte für Los Angeles Galaxy von Beginn an ran, konnte die 1:3-Niederlage gegen Kansas City in seinen 77 Einsatzminuten aber nicht verhindern. Timo Werner fehlte San Jose beim 2:3 gegen Seattle weiter verletzungsbedingt.

(SID) / Bild: Imago