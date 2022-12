Messi knackt Social-Media-Rekord

Lionel Messi hat in den sozialen Medien für einen Rekord gesorgt.

Der Weltmeister-Post des argentinischen Superstars ist laut B/R Football mit nun bereits über 45 Millionen Likes der Instagram-Beitrag einer Sportpersönlichkeit mit den meisten in der Geschichte.

Messi hatte Argentinien mit zwei Toren im Finale gegen Frankreich zum insgesamt dritten WM-Titel geführt. Anschließend wurde der 35-jährige Superstar von PSG auch mit dem Goldenen Ball als Spieler des Turniers ausgezeichnet. Insgesamt erzielte Messi in Katar sieben Treffer und legte drei weitere auf.

Messi mit emotionalen Worten

Auf Instagram schrieb der argentinische Nationalheld folgende Nachricht:

„Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann……

Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben. Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und geeint kämpfen, in der Lage sind, alles zu erreichen, was wir uns vornehmen. Der Verdienst gehört dieser Gruppe, die über jedem Individuum steht. Es ist die Stärke aller, die für den gleichen Traum gekämpft haben, der auch der Traum aller Argentinier war… Wir haben es geschafft!!!

Auf geht’s Argentinien!!!!!“

(skysport.de) / Bild: IMAGO