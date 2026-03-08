Messi kommt 900er-Marke näher

Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami am Samstag bei DC United das 899. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt.

Nach einem Doppelpack in der Vorwoche gegen Orlando City (4:2) traf der achtmalige Weltfußballer in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0 (27.). Der 38-jährige Argentinier bejubelte sein 80. Tor für den MLS-Club, für den er seit Sommer 2023 spielt. Messis 41-jähriger Rivale Cristiano Ronaldo hat die 900-Tore-Marke bereits überschritten.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago