Messi mit Mega-Gehalt: So viel verdienen die PSG-Stars im Jahr

Die französische Zeitung L’Equipe hat nun auf Grundlage von Schätzungen die komplette Gehaltsliste des Scheich-Klubs inklusive der zahlreichen Neuzugänge zusammengestellt. Das Ergebnis ist erschreckend, aber wenig überraschend. Vor allem die PSG-Offensive sticht dabei heraus.

Die Gehaltsliste aller PSG-Stars

Thilo Kehrer: 4,92 Millionen Euro

Layvin Kurzawa: 5,4 Millionen Euro

Abdou Diallo: 5,4 Millionen Euro

Pablo Sarabia: 5,4 Millionen Euro

Idrissa Gueye: 6 Millionen Euro

Julian Draxler: 7,2 Millionen Euro

Ander Herrera: 7,8 Millionen Euro

Achraf Hakimi: 8 Millionen Euro

Presnel Kimpembe: 8,04 Millionen Euro

Juan Bernat: 8,4 Millionen Euro

Leandro Paredes: 9 Millionen Euro

Mauro Icardi: 9,6 Millionen Euro

Georginio Wijnaldum: 10 Millionen Euro

Keylor Navas: 12 Millionen Euro

Gianluigi Donnarumma: 12 Millionen Euro

Angel Di Maria: 13,2 Millionen Euro

Marco Verratti: 14,4 Millionen Euro

Marquinhos: 14,4 Millionen Euro

Sergio Ramos: 15 Millionen Euro

Kylian Mbappé: 25,18 Millionen Euro

Neymar: 36,72 Millionen Euro

Lionel Messi: 41 Millionen Euro

Trotz der Financial Fairplay-Regel (FFP) der UEFA wird Paris Saint-Germain vorerst auch weiterhin uneingeschränkte Gehälter an seine Spieler zahlen können. Wie Sky-Experte Max Bielefeld erklärte, ist die Hauptforderung des FFP, dass Klubs nur so viel Geld ausgeben dürfen, wie sie auch einnehmen. Besonders die Verpflichtung von Lionel Messi könnte genügend Werbe- und Sponsoringverträge für PSG mitbringen, um zumindest einmal das horrende Gehalt des Argentiniers auszugleichen.

