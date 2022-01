Messi nach Corona-Infektion wieder zurück bei PSG

Stürmerstar Lionel Messi ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wieder zurück in Paris und kann bei seinem Fußball-Club Paris Saint-Germain in den kommenden Tagen mittrainieren. Der 34-jährige Argentinier wurde negativ getestet, teilte der Ligue-1-Verein am Mittwochabend mit.

Messi hatte am Sonntag in Argentinien einen positiven Test abgegeben. Die Mannschaft von PSG muss am Sonntag in der Liga bei Olympique Lyon antreten.

Dagegen wurde mit Layvin Kurzawa ein weiterer Spieler positiv getestet. Der Linksverteidiger befindet sich laut Verein bereits in Quarantäne und unterzieht sich dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll.

(APA) / Bild: Imago