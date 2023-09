Messi nennt nächsten Wunschklub

Lionel Messi hat in den vergangenen Monaten Inter Miami wahrlich auf ein neues Level gehoben. In Florida will man den 36-Jährigen wahrscheinlich gar nicht mehr gehen lassen. In zwölf Spielen für Inter erzielte der Argentinier starke elf Tore und bereitete fünf weitere vor. Doch nun deutete Messi in einem Interview schon seinen nächsten Karriereschritt an.

Gegenüber TyC Sports erklärte der Weltmeister von 2022, dass er gerne noch einmal zu seinem Kindheitsklub zurückkehren würde von dem er 2000 zum FC Barcelona gewechselt war. „Ich hatte immer die Idee in meinem Kopf, den argentinischen Fußball zu genießen, für Newell’s zu spielen und das auch noch als Weltmeister.“ Die Newell’s Old Boys spielen in der ersten argentinischen Liga und rangieren derzeit auf Platz sieben in der Gruppe B.

Über ein mögliches Karriereende denkt der mehrmalige Weltfußballer noch nicht nach: „Was ich mache, nachdem ich meine Karriere beendet habe? Ich denke darüber nicht nach und will darüber noch nicht nachdenken.“

Messi weiter: „Ich will weiterhin das tun, was ich liebe. Ich will nicht über die Zukunft nachdenken. Ich will es so viel genießen wie möglich. Was ich am meisten liebe ist, Fußball zu spielen.“

(skysport.de) / Bild: Imago