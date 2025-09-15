Messi-Sammelkarte erzielt Rekordwert

Eine Sammelkarte mit dem jungen Lionel Messi hat bei einer Auktion den Rekordwert von 1,5 Millionen Dollar, umgerechnet 1,28 Millionen Euro, erzielt.

Laut ESPN übertraf das perfekt erhaltene Panini-Bildchen der Serie „Mega Cracks” aus der Saison 2004/05 die bisherige Höchstsumme für eine Fußball-Sammelkarte von 1,33 Millionen Dollar. Dieser Betrag wurde 2022 für ein Porträt des brasilianischen Idols Pelé des Herstellers Alifabolaget aus dem Jahr 1958 bezahlt.

Die Spielzeit 2004/05 war Messis erste bei den Profis des FC Barcelona. Sein Ligadebüt hatte er im Oktober 2004 gegen den Stadtrivalen Espanyol gefeiert.

Sammelkarten erfreuen sich vor allem in den USA höchster Beliebtheit. Erst Ende August war ein Stück mit Unterschriften der Basketballlegenden Michael Jordan und Kobe Bryant für die Rekordsumme von 12,932 Millionen Dollar versteigert worden. Den bisherigen Höchstpreis (12,6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte erbracht, die den ehemaligen New-York-Yankees-Star Mickey Mantle zeigt.

